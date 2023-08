Nuovi posti in deroga alle scuole della provincia di Caserta. Sono stati autorizzati, infatti, ben 272 posti in deroga di personale Ata per tutti gli ordini di scuola, necessari per un regolare ed efficiente funzionamento dei servizi scolastici in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Queste nuove disponibilità saranno assegnate ai supplenti casertani grazie alle istanze dei dirigenti scolastici, all'impegno del direttore generale dell'Usr per la Campania Ettore Acerra e del provveditore Monica Matano che hanno chiesto al Miur di incrementare le deroghe in Campania, soprattutto per il profilo di collaboratore scolastico. I 272 posti in deroga del personale Ata sono suddivisi per profili professionali: 43 posti per il profilo di assistente amministrativo, 29 per assistente tecnico, 194 per collaboratore scolastico, 1 posto di cuoco, 2 posti di guardarobiere e 3 posti per il profilo di addetto azienda agraria.

Dai tabulati del provveditorato si registra che Caserta è il comune che ha avuto il maggior numero di posti in deroga. Di seguito le scuole del capoluogo con i numeri di posti autorizzati e i relativi profili. Assistente amministrativi: un posto all'istituto Vanvitelli e un posto all'Istituto comprensivo Dante Alighieri. Per gli assistenti tecnici 4 posti in deroga: liceo artistico di San Leucio (1), liceo "Manzoni" (1), liceo "Diaz" (1) e istituto "Terra di Lavoro" (1). Il profilo di collaboratore scolastico ha avuto ben 23 posti. Queste le scuole. Istituti comprensivi: "Collecini - Giovanni XXIII" (2 posti), "Vanvitelli" (2), "Ruggiero - III Circolo didattico (1), "Don Milani" (2), "Dante Alighieri" (1), "Giannone - De Amicis" (1), "da Vinci-Lorenzini" (1). Per le scuole secondarie superiori di secondo grado del capoluogo l'assegnazione dei posti di collaboratore scolastico è la seguente: Isiss "Ferraris" (1), Isiss "Terra di Lavoro" (2), Liceo artistico di San Leucio (1), liceo "Giannone" (1), liceo "Manzoni" (2), liceo "Diaz" (2), Isiss "Francesco Giordani" (2), Its "Buonarroti" (1), Isiss "Mattei" (1). Gli altri comuni con il maggior numero di posti in deroga assegnati sono Aversa e Marcianise.

Sul fronte scuola c'è anche la nota diffusa dall'Ufficio scolastico regionale che nei prossimi giorni assegnerà nuovi posti in ruolo a causa di rinunce da parte dei docenti. Le surroghe riguardano 8 immissioni in ruolo. Per la primaria un posto all'istituto "Ventriglia" di Piedimonte Matese e due a Roccamonfina; per l'infanzia, un posto a Capriati al Volturno e uno a Roccamonfina. Infine tre posti primaria sostegno: un posto a Capriati al Volturno, uno a Piedimonte Matese Sepicciano e uno a Roccamonfina centro. Il provveditorato di Caserta, infine, ha pubblicato le disponibilità in organico di fatto per le scuole di ogni ordine e grado che andranno alle supplenze. Per la scuola dell'infanzia ci sono 8 posti liberi mentre per la primaria 23, di cui 18 su posto comune e 5 su sostegno. Per le scuole superiori di primo grado 21 cattedre disponibili, tra cattedre interne ed esterne e 83 cattedre per le superiori. In una nota la dirigente dell'ambito Monica Matano ha chiarito che i posti disponibili per le scuole secondarie comprendono le disponibilità derivanti da part-time, aspettative, distacchi e ore residue in numero superiore a sei nonché le cattedre liberatesi in organico di diritto ma non rientranti nelle operazioni di immissioni in ruolo in quanto non disponibili al momento delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/24 e le cattedre in organico di diritto residuate dalle operazioni di immissioni in ruolo.