Dall'istituto Collecini di San Leucio e la frazione di Puccianiello nel cuore di Caserta, all'Isiss N. Stefanelli Mondragone: il fine settimana degli Open day scolastici hanno attraversato l'intera provincia di Terra di Lavoro arrivando anche a scuole di frontiera come quella di Mondragone che ha come slogan: “La scelta che ti fa crescere”. Il faro di tutti gli istituti deve essere, come sempre, l'inclusione di studenti con disabilità e svantaggiati.



E così, finalmente, in presenza, quest’anno, il 13 gennaio scorso, i numerosi alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado locali e dei comuni viciniori, hanno visitato l'istituto Stefanelli a Mondragone. Sono state aperte le porte ai genitori e agli alunni che si apprestano a compiere una delle prime scelte più importanti della vita, per intraprendere il percorso formativo personale e lavorativo. La Comunità professionale delI'istituto “N. Stefanelli “ diretto da Giulia Di Lorenzo, ha presentato nei laboratori di settore gli indirizzi di studio tecnico -Informatica e Telecomunicazioni; AFM (Amministrazione Finanza e Marketing); Turismo; Agrario - Agroalimentare e Agroindustria; Trasporti e Logistica (Nautico)] e professionale [Enograstronomia e ospitalità alberghiera; Manutenzione e assistenza tecnica; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale]. È offerto, inoltre, un percorso pomeridiano per adulti lavoratori che intendono proseguire un’Istruzione Secondaria di secondo livello. I numerosi visitatori hanno seguito con attenzione ed entusiasmo le varie proposte di studio. L’evento si ripeterà il 20 Gennaio 2023, dalle 16:00 alle 18:00; i visitatori potranno participare alle esercitazioni e alle simulazioni laboratoriali che rispecchiano le reali attività lavorative.