A scuola d’estate: attivi i laboratori nell’I.C. Aldo Moro di Maddaloni

Nonostante sia squillata la campanella dell'ultimo giorno di scuola, l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Maddaloni è in pieno fermento poiché ha aderito con grande entusiasmo al Piano Estate «Un ponte per il nuovo inizio», proposto dal Ministero dell'istruzione.

«La nostra scuola – sottolinea il Dirigente Scolastico Ione Renga – ha progettato una serie di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali dei nostri studenti avviando, dal 14 giugno scorso, attività ludico-ricreativo-didattiche volte ad offrire ai propri alunni «spazi per l'apprendimento e tempi per la socializzazione» per cercare di riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte a causa della pandemia. Fino alla prima settimana di luglio, gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria Pertini e Don Milani saranno coinvolti nella realizzazione di sei moduli formativi, della durata di 30 ore ciascuno riguardanti le seguenti attività: canto, ballo e musica, orto didattico, sport e coding. Alunni e famiglie hanno risposto in modo entusiastico alle iniziative formative realizzate negli spazi esterni dei plessi scolastici».

Per consentire agli alunni di svolgere nel massimo comfort le attività all'aperto, la scuola ha attrezzato le aree esterne con vele ombreggianti e gazebo. «Anche i bambini della scuola dell'infanzia dei Plessi Collodi e Sede Centrale – continua il D.S. Renga – saranno impegnati, per tutto il mese di giugno, nella realizzazione dei moduli "Corri, salta, impara 1" e "Corri, salta, impara 2" del PON Competenze di Base II "Sempre più grande". Il piano estate proseguirà a settembre con il Progetto Pon “Apprendimento e socialità».