Pubblicata la circolare ministeriale sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2023/24. Saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Le iscrizioni relative alla scuola dell'infanzia restano cartacee. Le domande possono essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023. I genitori dovranno abilitarsi al servizio Iscrizioni on line, disponibile sul portale del Ministero dell'istruzione e del merito all'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline, utilizzando le credenziali Spid, Cie o e Idas. La funzione per l'abilitazione sarà disponibile a partire dalle 9 del 19 dicembre 2022. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno comunque dare supporto a quelle famiglie prive di strumentazione informatica che ne faranno richiesta.

Le scuole, intanto, già si sono attivate con Open Day e visite guidate per illustrare la propria offerta formativa. Gli studenti potranno così visitare aule e laboratori e conoscere gli indirizzi di studio. Di seguito le scuole superiori di Caserta che hanno programmato già le visite in presenza: al liceo Giannone l'Open Day si svolgerà oggi nelle tre sedi: corso Giannone, dalle 15.30 alle 18.30; Saint Gobain, dalle 10 alle 13 e a Caiazzo, dalle 16 alle 18. Gli altri Open Day del Giannone sono fissati per il 15, 16 dicembre e 15 gennaio 2023. «Gli eventi previsti spiega la dirigente scolastica del liceo Giannone, Marina Campanile sono laboratori di teatro e recitazione, lezioni di latino e greco, fisica e scienze».



All'Iti-Ls Giordani, l'appuntamento per l'orientamento è programmato il 18 dicembre (dalle 9 alle 12.30) e il 14 gennaio 2023 (9-11.30) con la presentazione degli indirizzi di Trasporto e logistica, elettronica e elettrotecnica, chimica, liceo scientifico opzione scienze applicate, informatica, meccanica e sistema moda. Il Liceo Tecnico Terra di Lavoro di Caserta, invece, ha organizzato diversi Open Day in via Ceccano: domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 13; 15 e 22 gennaio 2023, dalle 10 alle 13. Saranno attivati anche i laboratori di amministrazione finanza e marketing, turistico, grafica e liceo musicale. «La nostra scuola sottolinea la dirigente scolastica di Terra di Lavoro, Emilia Nocerino - da oltre 100 anni è sempre stata il punto di riferimento per l'economia e la finanza del territorio».

Al liceo Manzoni, invece, l'appuntamento è programmato per il 18 dicembre dalle 9.30 alle 13.30. «Il nostro Open Day dichiara la dirigente del Manzoni, Adele Vairo- permetterà ai futuri manzoniani' di cominciare ad assaporare il clima del Campus e alle loro famiglie di toccare con mano la qualità dell'offerta formativa di un Istituto che rappresenta un punto di riferimento per tutti».



Con il motto «L'universo Buonarroti, più vivo ed energico che mai», l'Its Buonarroti ha iniziato l'orientamento nelle scuole medie proponendo tre appuntamenti Open Day: 17 dicembre (16.30-19.30), 14 gennaio 2023 (16.30-19.30) e 22 gennaio (10-13). All'Isiss Ferraris gli Open Day si svolgeranno oggi e domani, il 17 e 1'8 dicembre; 14, 15 e 29 gennaio 2023, sabato ore 15-19 e domenica 9.30-13 e 15-19. All'istituto Mattei porte aperte il 18 dicembre e il 15 gennaio, dalle 9 alle 13. Open Day anche al liceo artistico di San Leucio il 17 dicembre e 14 gennaio.