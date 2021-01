Dino D'Andrea, sindaco di Teano, positivo al Covid-19. Poco fa il primo cittadino ha dichiarato: «Ero in isolamento da tre giorni, in attesa del tampone. Oggi sono venuto a conoscenza della mia positività».

D'Andrea ha inoltre specificato che per il momento non avverte alcun sintomo. Il sindaco ha inoltre dichiarato: «Al momento, nel nostro territorio comunale ci sono circa duecento persone in isolamento fiduciario. Tra queste, vi sono ventiquattro bambini di Teano Centro, e diciannove dei borghi limitrofi. Questi ultimi, frequentano due scuole delle frazioni. Ad oggi, nel nostro Comune abbiamo almeno tre focolai scolastici. Per questo motivo, abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche in presenza. Le scuole di ogni ordine e grado, resteranno chiuse per almeno quindici giorni. Vi esorto nuovamente a rispettare le norme sanitarie».

19:00

