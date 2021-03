I fatti di Caserta e provincia raccontati dagli studenti

BASTA TERRA DEI FUOCHI, SIAMO NOI A DOVER AGIRE

GRICIGNANO - Manifestazioni contro gli impianti e per la difesa dell'ambiente, ma nello stesso luogo, ci sono sconsiderati che continuano a gettare rifiuti per strada. Essere etichettati giornalmente come “Terra dei fuochi” ferisce noi in quanto cittadini campani, che lottiamo per la difesa dell’ambiente per porre fine a questo scempio,non solo per noi,ma anche per le generazioni future. Quindi bisogna isolare qui inquina e denunciarlo.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Sono i residenti che scaricano rifiutiNon Terra dei Fuochi ma degli...

Ciò che le persone non comprendono è che la lotta alla Terra dei fuochi potrebbe salvarci tutti ed evitare che i giovani si allontanino da questa regione, che potrebbe offrire molto di più di quanto crediamo. Crediamo sia una cosa dannosa, oltre ad essere un atto incivile, che danneggia anche la nostra qualità della vita e quella delle generazioni future. Bisogna fare qualcosa per far rinascere questa splendida terra.

Infatti l'uomo con i rifiuti, non solo sta distruggendo la terra che lo ospita, ma si sta autodistruggendo. Si parla di inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, ma non molti capiscono che tutto ciò ricade sugli umani. Dove pensate che finiscano tutti i rifiuti sepolti nel terreno? Sugli stessi terreni sotto i quali ci sono quintali di rifiuti, vengono coltivati ortaggi. E siamo noi poi a mangiarli. Ed i rifiuti che buttiamo in mare? Vengono mangiati dai pesci, che poi noi peschiamo e mangiamo. Ed i fumi tossici delle fabbriche? Siamo sempre noi a respirarli. L'uomo dovrebbe fermarsi e riflettere, e capire che tutto ciò che sta facendo lo ucciderà.

‘La vera rovina della Terra sono gli uomini’. Non potrebbe essere più vero di così. Purtroppo la Terra dei Fuochi è solo uno degli eclatanti esempi della grande inciviltà della nostra regione. Uomini semplici, lavoratori comuni, che, con i loro gesti di indifferenza e menefreghismo, stanno distruggendo la nostra amata e unica casa.

Sono ormai anni che lottiamo per trasformare nuovamente la “Terra dei Fuochi” in “Campania Felix”, e dopo tanti sforzi anche da parte dei giovani per ripulire la nostra regione, continuiamo ad essere etichettati come incivili. Il cambiamento ci sarà, ma ciò che è successo in passato è diventato ormai un modo per giudicare e criticare le persone, indipendentemente se contribuiscano al cambiamento o meno.

Nella provincia di Caserta e più in particolare nel territorio dell'agro aversano assistiamo all'abbandono incosciente ed indiscriminato di una quantità di rifiuti delle più varie tipologie. A partire da rifiuti domestici ingombranti come lavatrici, mobilio, televisore a scarti di lavorazioni industriali o artigianali; il fenomeno è da ricercare sia in una scarsa cultura di comunità, molti non considerano la cosa pubblica come propria, sia nella forte presenza di attività artigianali e industriali che lavorano totalmente in nero e che pertanto non possono smaltire i rifiuti in modo regolare.

( Elena Anepeta, Pasquale Arena, Francesca Bagno, Gianluca Ballo, Annarita Benvenuti, Angela Campanile, Margherita Capuano, Vittoria D'Aniello, Vittoria Eymann, Paola Gioia Ferraiuolo, Mario Gatto, Dalila Mosca, Andrea Pannullo, Lorenzo Piccolo, Luigi Rubino, Raffaele Tambaro, Janna Verde, Maria Grazia Vitale )

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA