Giornata “nera” a San Felice a Cancello, nel Casertano: un’alunna di soli sei anni della primaria del plesso “Don Milani” dell’Istituto comprensivo “Francesco Gesuè” e un vigile urbano sono risultasti positivi al Covid-19. Nel primo pomeriggio di oggi, il vicesindaco Orlando Savino, con funzioni di sindaco, dopo aver lungamente parlato col dirigente scolastico Teresa Mauro, in tempi record ha firmato un’ordinanza di chiusura del plesso Francesco Pio (che ospita la classe del don Milani) fino a mercoledì. Le lezioni in presenza riprenderanno direttamente giovedì prossimo. Mentre, è stata predisposta per questa sera la sanificazione dei locali del comando dei vigili urbani, nonostante l’agente effettua regolarmente un servizio esterno.

«La situazione è sotto controllo – dice Savino – anche se è necessario tenere alta la guardia, specialmente all’interno delle scuole dove i contagi potrebbero aumentare. Chiediamo la collaborazione di tutti e, soprattutto, di evitare allarmismi ingiustificati».

Ultimo aggiornamento: 19:14

