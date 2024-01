È stato il consigliere di Iv Pasquale Antonucci, presidente della Seconda Commissione "Lavori Pubblici", a sollevare il problema della ricollocazione degli alunni dei plessi di via Trento e di via Roma per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento per "abbattimento e ricostruzione". Uno sforzo, quello per adeguare le vecchie strutture scolastiche, reso possibile con i finanziamenti stanziati nell'ambito del Pinqua, che ha previsto 2.358.010,88 euro per la media Ruggiero di via Trento, e del Pnrr, che ha messo a disposizione 4,6 milioni di euro per gli interventi alla scuola primaria e dell'infanzia "Lombardo Radice". Interventi di abbattimento e ricostruzione per i quali l'avvio dei lavori è previsto per giugno, nel tentativo di recuperare i mesi di chiusura. Questo, almeno, l'auspicio di Antonucci che sta ricevendo, così come numerosi altri consiglieri, numerose sollecitazioni dalle famiglie delle due zone disorientate dall'assenza di informazioni per il prossimo anno scolastico. Il termine delle iscrizioni al primo anno, partito la scorsa settimana, è fissato al 10 febbraio e la prospettiva di non avere un plesso alternativo dove poter seguire le lezioni è diventata, per i genitori, sempre più reale.

Alle perplessità delle famiglie si sommano quelle dei consiglieri comunali che, al di là degli annunciati finanziamenti, non hanno ricevuto notizie sulle tempistiche delle opere dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, ieri risultato irreperibile anche alla stampa. In mancanza di un cronoprogramma è scattato l'allarme della Seconda Commissione: i due plessi ospitano centinaia di studenti per cui va immaginata una ricollocazione. «Dobbiamo dare le indicazioni più corrette possibili - sostiene Pasquale Antonucci - per consentire alle famiglie una scelta consapevole e chiara. Ho espresso l'auspicio di accelerare con le tempistiche con cui normalmente si affrontano queste problematiche visto che in questi giorni si definisce la delicata fase delle iscrizioni. Solo con largo anticipo saremo in grado di rispondere anche alle esigenze di riqualificazione degli ambienti che ospiteranno gli alunni». Nel tentativo di conoscere le tempistiche che l'amministrazione si è data, la Seconda Commissione ha convocato l'assessore Marzo e il dirigente Luigi Vitelli e sta programmando una seduta congiunta, assieme alla Quarta Commissione "Pubblica Istruzione" per ascoltare anche l'assessore Vincenzo Battarra che conferma di essere in attesa delle indicazioni tecniche. «Appena avremo chiare le tempistiche - dice - potremo lavorare alla soluzione del problema ricollocando gli alunni. A oggi non possiamo escludere l'ipotesi di doppi turni pomeridiani ma il nostro sforzo sarà quello di evitarli».

L'attenzione dei consiglieri non si limita solo ai lavori che dovranno partire in via Trento e via Roma ma anche a quelli alla media "Giannone". A distanza di due anni dalla prima sospensione del cantiere, i lavori di riqualificazione dell'edificio storico che ospita le aule della scuola sono ancora fermi. Il problema, in questo caso, fanno sapere dall'amministrazione, è stato burocratico con i tempi di attesa del decreto ministeriale per la nuova tranche di finanziamento ora arrivato. L'obiettivo, conferma Battarra, è di consegnare le aule in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico, tempistiche di cui dubita la minoranza e che vengono prese in considerazione dalle famiglie dei neo iscritti che nella scelta valutano il rischio dello svolgimento delle lezioni nelle aule della Curia o di piazza Cavour, cosa che creerebbe disagi se si hanno figli dislocati in diverse sedi.

«Stiamo parlando di lavori fondamentali che vengono sospesi senza offrire alcuna spiegazione né alle famiglie né a noi consiglieri e gettando nel caos centinaia di famiglie» accusa Napoletano (Fdi). Perplesso anche il consigliere di "Caserta Decide" Raffaele Giovine che chiede soluzioni per gli interventi in via Trento e via Roma: «È necessario capire come procederanno i lavori e, in tempi stretti, occorre un piano di mobilità serio per dare certezze alle famiglie che in questi giorni devono pensare al futuro dei loro figli». A difendere l'amministrazione è il Pd con Giovanni Comunale che, consapevole dei disagi in arrivo, difende la scelta di investire sulle scuole. «Chiediamo - dice - all'amministrazione di confermare l'impegno verso la scuola garantendo tempi certi e informazioni corrette. Stiamo preparando interventi significativi che dimostrano come si sia scelto di investire sulle nuove generazioni e siamo consapevoli che questo sforzo genererà dei disagi. L'impegno è di ridurli al minimo garantendo supporto alle famiglie».