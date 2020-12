Da oggi in Campania è consentita l'attività didattica in presenza dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe della primaria. Lo stabilisce un'ordinanza della Regione, la numero 95 del 7 dicembre. Tutte le altre classi della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado proseguono con la didattica a distanza fino al 23 dicembre. Tuttavia, il provvedimento della Regione, lascia discrezionalità ai sindaci di decidere la sospensione delle attività in presenza, optando per la didattica a distanza, in base all'andamento dei contagi da Coronavirus sul territorio. In provincia di Caserta già molti sindaci hanno firmato le ordinanze per non riaprire le scuole in presenza. Tra questi comuni ci sono, tra gli altri, quelli di Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Castel Volturno, Mondragone, San Felice a Cancello, Cesa, Capodrise, San Nicola la Strada, Casagiove, San Marco Evangelista, Casal di Principe, Villa Literno, Carinaro, Caiazzo, Cellole, Recale.

Il sindaco Carlo Marino ha sospeso le attività educative in presenza della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima e della seconda classe della scuola primaria. L'ordinanza di Marino, inoltre, chiarisce che la ripresa delle attività in presenza sarà comunque condizionata a: uno screening quindicinale su base volontaria per alunni, famiglie, personale docente e non docente; un report settimanale da parte dei dirigenti scolastici sulle presenze di alunni e personale; una sanificazione della struttura scolastica con cadenza settimanale.

Sospesa l'attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino al 23 dicembre. «Dopo una accurata analisi dei dati di diffusione del Covid-19 nel Comune di Aversa ha sottolineato il sindaco Alfonso Golia si evidenzia che sebbene in regressione, permangono significativi, con una diffusione stimata di un caso positivo ogni circa 60 abitanti. Sulla base dei dati a disposizione, quindi, abbiamo deciso che l'attività didattica in presenza resti sospesa fino al 23 dicembre.



In controtendenza Marcianise, dove si ritorna in classe in presenza. A darne notizia è stato il sindaco Antonello Velardi. «La didattica a distanza continuerà solo per gli istituti superiori; materne, elementari e medie faranno suonare di nuovo la campanella. Finisce per queste scuole la didattica a distanza, dopo un lungo periodo» ha affermato il primo cittadino in un post sul suo profilo facebook. E aggiunge: «I dati dell'emergenza Covid ci segnalano ancora diversi casi, ma la situazione sembra essere migliorata sensibilmente. La speranza ovviamente è che i miglioramenti continueranno e che il ritorno a scuola non determinerà invece un peggioramento».

Il sindaco Luca Branco ha firmato l'ordinanza di sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, fino al 22 dicembre.

Il sindaco Antonio Mirra ha disposto fino al 22 dicembre la sospensione di tutte le attività educative in presenza della scuola dell'infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Nel capoluogo matesino, invece, le attività didattiche sia alla scuola dell'infanzia che nelle prime due classi della primaria riprenderanno regolarmente. Il commissario straordinario del Comune non ha disposto alcuna ordinanza.

La proroga della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado è fino al 6 gennaio. Nell'ordinanza firmata dal vicesindaco facente funzioni, Pasquale Marrandino, si legge che tale provvedimento è stato necessario «ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio».

Il sindaco Virgilio Pacifico ha ordinato la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e primaria, compreso lo svolgimento delle attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità fino al 22 dicembre.

I sindaci Andrea De Filippo di Maddaloni e Orlando Savino di San Felice a Cancello hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre.



