S. MARIA C. V. - Decisione drastica del sindaco di S. Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, che ieri ha chiuso tre istituti scolastici per casi di coronavirus registrati tra studenti e docenti. Sospesa l'attività didattica in presenza alla scuola elementare "Montalcini" (plesso di via Avezzana), alla scuola media dell'Istituto Uccella e al liceo scientifico "Amaldi". Gli studenti tornano dunque alla Dad e seguiranno le lezioni da casa almeno fino a martedì 2 marzo, "poi decideremo di settimana in settimana sulle criticità, sperando che non ve ne siano altre", ha detto il sindaco Mirra.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Caserta, il covid colpisce i centri minori:contagiata anche bambina... LA PANDEMIA Solo 78 nuovi positivi al Cov ma allertaper il dopo San Valentino e... LA SCUOLA I sindaci chiudono la scuola per neve, monta la protesta di...

A far decidere il primo cittadino a firmare una nuova ordinanza di chiusura è stata la percentuale dei contagi registrata nell'ultima settimana. "Dal 24 al 31 gennaio abbiamo reistrato 10 positivi su 360 tamponi; mentre dall'1 all'8 febbraio 32 positivi su 327 tamponi - ha spiegato Mirra - Nell'ultima settimana, dall'8 al 14 febbraio, la situazione è notevolmente cambiata, con oltre 50 positivi sui circa 400 tamponi processati. Se l'incidenza dei contagi sta sui livelli regionali, lo stesso non si può dire per la percentuale dei tamponi positivi che si attesta al 13,4% ed è dunque superiore a quella regionale (9,87%)".

© RIPRODUZIONE RISERVATA