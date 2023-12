Riscaldamenti spenti e caldaie fuori uso nelle scuole, non è solo colpa dei guasti. In alcuni plessi a impedire l'accensione degli impianti sono i sigilli posti ai contatori del gas dalle società erogatrici a causa della morosità dell'Ente. In qualche caso ci sono bollette arretrate dallo scorso anno. E ciò malgrado nel bilancio di previsione vengano inserite ogni anno, in media, risorse per circa 800mila euro proprio da destinare alle utenze comunali.

Tra le situazioni più eclatanti figurano la primaria di Casolla e l'infanzia di Staturano. Sul caso ha chiesto lumi in commissione Bilancio il consigliere di Prima Caserta, Donato Aspromonte che ieri, sollecitato dalle famiglie degli alunni, ha preannunciato di scrivere al prefetto se entro lunedì non arriveranno risposte e soprattutto soluzioni. «Non è possibile - denuncia l'esponente di opposizione - scoprire a dicembre, a tre mesi dalla ripresa delle attività didattiche, che non sono state pagate le utenze in molte scuole. È una vergogna. Anche perché a pagarne le conseguenze sono i bambini. Mi domando per quale motivo l'amministrazione non si sia mossa in tempo utile, riducendosi a questo intervento tardivo e inefficace. Dopo il pressing in commissione di ieri mattina, mi è stato garantito che lunedì verrà chiarito tutto, spero che nel frattempo si sia proceduto anche al pagamento delle utenze».

Dal Comune però fanno sapere che le cause del disguido andrebbero imputate al passaggio di consegne in corso tra le società che si occupano dell'erogazione del servizio e che la prossima settimana si procederà con la rimozione dei sigilli e l'accensione dei termosifoni. Da sottolineare inoltre che è in corso, da parte dell'Osl, (l'Organismo straordinario di liquidazione), una ricognizione di circa cinquemila utenze, tutte da certificare. Proseguono intanto in molti plessi del territorio i disagi legati al cattivo funzionamento degli impianti di riscaldamento e all'obsolescenza di alcune caldaie.

Il risultato è che in questi giorni i docenti si sono ritrovati con aule dimezzate e chi ha partecipato alle lezioni lo ha fatto indossando i cappotti per tutto il tempo. L'ottimismo dei tecnici che, dopo una settimana di interventi a tappeto in numerosi istituti, speravano di poter portare a regime tutti gli impianti in breve tempo, è svanito di fronte alle criticità riscontrate e alla complessità di alcuni guasti. Tra questi sta generando molti problemi la caldaia della primaria di San Leucio della Collecini. Azionata più volte, è tornata a spegnersi senza che se ne riuscisse a comprendere la causa.

Criticità anche nelle primarie di San Clemente e San Benedetto così come in alcune aule della De Amicis ospitata in via G.M.Bosco dalla Leonardo da Vinci e anche alla primaria della don Milani al Parco degli Aranci, qui sono tre le caldaie in riparazione da giorni che tuttavia ancora non funzionano. Sul caso il consigliere Aspromonte ha proposto al Comune di ripristinare la squadra di pronto intervento. «Non si può pensare - spiega - di procedere con l'assegnazione dei lavori, di volta in volta, in relazione alle emergenze perché l'iter è lungo e poco si presta agli interventi d'urgenza come questo».

Tra le richieste avanzate da Aspromonte, e prima di lui anche dal consigliere del Pd, Giovanni Comunale, anche quella di conoscere nel dettaglio le modalità di intervento della società che ha posizionato i pannelli solari sui tetti delle scuole. Sembra infatti che parte dei problemi riscontrati nei plessi, relativamente alle infiltrazioni, potrebbero esseri stati innescati da questo intervento sul quale i consiglieri ora vogliono vederci chiaro.