Il sindaco di Casagiove chiude le scuole per una possibile allerta meteo di oggi ma l’evento si dimostra un «allerta sole». E così i genitori di un alunno lo denunciano ai carabinieri insieme al dirigente scolastico per l’ipotesi di «interruzione di pubblico servizio». La decisione di chiudere le scuole, come ha fatto anche il sindaco di Caserta, è stata presa dal primo cittadino Giuseppe Vozza dopo alcuni fiocchi di neve che sono apparsi domenica scorsa anche in provincia di Caserta. Secondo quando denunciato dai genitori dello studente, non c’erano allerte meteo emanate dalla Protezione civile della Regione Campania. La decisione di chiudere le scuole Casagiove non ha però impedito lo svolgimento della classica fiera settimanale del lunedi.Per i denuncianti, la mancata attivazione della didattica a distanza che, per normativa, si può attivare solo in caso di contagi da Coronavirus.

