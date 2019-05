CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Maggio 2019, 09:12

Nuovo raid all'istituto comprensivo statale «Pietro Giannone» di via Roma a Caserta. Ancora ladri in azione, ancora per un misero bottino. Un tablet utilizzato da un bambino ipovedente, un computer portatile, qualche microfono ed i soldi dalla macchinetta del caffè, infatti, è tutto quanto è riuscito a sottrarre chi si è introdotto nella scuola elementare la notte scorsa, quella tra mercoledì e giovedì.