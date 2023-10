L'eco delle scosse nei Campi Flegrei si riverbera anche su Caserta. Tanti genitori in queste ore chiedono di essere rassicurati sulle condizioni di sicurezza dei plessi. Nel caso della "Ruggiero" di via Trento in particolare le famiglie invocano chiarezza anche sui lavori di abbattimento e ricostruzione dello stabile. E soprattutto sui tempi, sulle modalità di intervento e sul trasferimento degli oltre 300 studenti. Il Comune ha annunciato infatti che l'immobile, fatiscente, verrà demolito, presumibilmente entro gennaio, per realizzare un nuovo istituto moderno ed ecosostenibile. La scuola media beneficerà di un intervento di oltre 2,3 milioni di euro finanziato nell'ambito del Pinqua che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un sistema di isolamento termico, l'installazione dei pannelli solari e di un impianto elettrico che ridurrà al minimo i consumi energetici.

APPROFONDIMENTI Sant'Arpino: picchia e rapina un'anziana in casa, fuga con un anello Pusher ucciso dal militare l'autopsia svela 22 coltellate Carinaro: poliziotto si risveglia dopo 11 giorni di coma

Da qui la necessità di individuare uno spazio che possa ospitare gli alunni per tutta la durata del cantiere e garantire il regolare proseguimento dell'anno scolastico. L'amministrazione comunale ha comunicato a una rappresentanza di genitori che sta valutando l'ipotesi di un immobile, di proprietà di un privato, in via Vivaldi, peraltro già sede in passato proprio della "Ruggiero". Si tratta di un palazzo abbandonato da molti anni e per il quale sarebbero già programmati sopralluoghi per verificarne l'agibilità. Gli eventuali lavori, stando a quanto garantito alle famiglie, sarebbero effettuati a spese del Comune. Considerate le condizioni di degrado in cui versa lo stabile, la durata dell'intervento per la riqualificazione e la messa in sicurezza potrebbero non essere di breve durata. Contestualmente all'ipotesi via Vivaldi, il Comune inizialmente aveva valutato anche la possibilità di trasferire i ragazzi nei plessi di via Barducci e di piazza Cavour, che attualmente ospita già 10 classi della primaria "De Amicis".

Una soluzione che non sembra essere stata accolta con grande entusiasmo dai genitori ma che tuttavia sarebbe preferibile ad eventuali doppi turni da svolgere nell'altro plesso della Ruggiero in via Montale, sede della primaria. In attesa che l'ufficio tecnico sciolga le riserve sulla staticità del palazzo, l'amministrazione fa sapere che la nuova scuola in via Trento, che dovrebbe essere pronta entro il 2026, sarà dotata anche di una palestra moderna polifunzionale. È di poche ore fa intanto l'interrogazione depositata al Comune dal consigliere del gruppo "Prima Caserta", Donato Aspromonte, per conoscere le condizioni di tutti gli edifici scolastici in merito alla vulnerabilità sismica, alla messa a norma degli impianti e quindi all'agibilità degli istituti.

«Premesso che i frequenti eventi sismici verificatisi in Campania nelle ultime settimane - spiega il consigliere di opposizione - hanno fatto emergere la necessità di approfondire la conoscenza del rischio sismico del territorio in cui viviamo e che essere al corrente di eventuali carenze strutturali di un edificio può consentire la pianificazione degli interventi di adeguamento sismico, ho chiesto all'amministrazione di rendere noti i dati emersi dalle valutazioni e dai sopralluoghi effettuati nei plessi scolastici. Ciò anche alla luce di un dato fondamentale e cioè che a marzo è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza».

Un dato, quello sulla staticità, atteso con ansia anche dai dirigenti scolastici che fino a ieri non avevano ancora ricevuto le certificazioni previste. Tra i disagi evidenziati da studenti e genitori in queste prime tre settimane di lezioni ci sono anche le difficoltà legate alla viabilità e ai percorsi pedonali. Le ultime segnalazioni arrivano dai plessi di Sala e Puccianiello. Qui i pedoni lamentano l'assenza di un marciapiedi con rischi per l'incolumità dei bambini. Le famiglie chiedono la presenza di un vigile in concomitanza con l'inizio e la fine delle lezioni e anche l'installazione della segnaletica che indichi la presenza di una scuola. «Ritengo sia importante - fa notare Floriana Marino dell'associazione GreenCare, che attraverso il gruppo fb "Casertainstrada" è spesso portavoce delle segnalazioni dei cittadini - aprire un canale di ascolto dedicato agli anziani e ai bambini. Le loro testimonianze possono apportare un contributivo significativo al miglioramento della qualità di vita nella nostra città».