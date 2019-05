CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Maggio 2019, 09:01

Le casse comunali languono ma ciò non giustifica la sciatteria che caratterizza la segnaletica urbana, indicazioni fasulle, prescrizioni contrastanti che disorientano gli automobilisti spesso vessati da sanzioni superficialmente e ingiustificatamente inflitte.Un campionario lo si sfoglia in piazza Vanvitelli, lungo il versante che costeggia la Villa Comunale, dove la dovuta segnaletica prescriveva fino a qualche mese fa il divieto di sosta, stante l'area riservata alla fermata dei mezzi di trasporto urbani e, in successione, quella riservata ai taxi. Scomparsi i segnali di divieto di sosta, resta la segnaletica orizzontale gialla ben evidente, rettangolo con al centro il Bus a lettere maxi. Non c'è il segnale di prescrizione verticale, quello che vale, quindi sosta consentita e la pensilina con panchina sarebbe da rimuovere, inutile occupazione di suolo dal momento che i mezzi di trasporto pubblico non hanno titolo per fermata e sosta. A meno che non si ritenga titolo il misero foglietto ingiallito che in un portacarte continua a macerarsi al paletto. Più avanti per l'area riservata ai taxi la situazione è l'opposta: segnaletica verticale prescrittiva, pitturazione gialla in orizzontale sulla strada. Ma da un anno, da quanto l'area è stata segnalata e anche prima con le reiterazioni dell'inutile riserva di posti, di taxi non se ne sono mai visti. Un'area, come si dice, «farlocca».