Segnaletica «fai da te» per le mega-buche

TRENTOLA DUCENTA

Prima in via Douhet, ora in via De Curtis: il segnale delimita le buche sulla carreggiata e si sposta di strada in strada, seguendo il filo «logico» della buca più profonda. Così, in via Antonio De Curtis a Trentola Ducenta è sputato il segnale che circoscrive le buche: un cesto verde utilizzato per gettare carte e rifiuti, messo lì, all'improvviso dai cittadini. Ma non è l’unica via che presenta questo tipo di curiosità: allo svincolo della strada provinciale che scende in paese, carte e rifiuti di ogni genere affollano la carreggiata. Nessuno pulisce, nessuno rattoppa le buche. Intanto, il paese profonda nell’incuria. E i segnali «fai da te» aumentano. © RIPRODUZIONE RISERVATA