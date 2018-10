CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 09:31

SAN FELICE A CANCELLO - Comparirà questa mattina, davanti al gip Enea del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, durante per l'incidente probatorio, la 15enne musulmana che vive «sotto protezione» in una comunità per minori. Dovrà sottoporsi ad una serie di domande, filtrate dal magistrato e da uno psicologo, del pm Gaudino e degli avvocati Raffaele Carfora e Michele Nuzzo. Dall'altra parte del vetro schermo ci sarà il padre, indagato per maltrattamenti. I due non potranno incrociare gli sguardi, nemmeno per un solo istante.Il tutto, ovviamente, avverrà a porte chiuse e bisognerà capire se la 15enne riuscirà ad aprirsi per parlare nuovamente quello che le è accaduto. Secondo il racconto della ragazzina, che lo scorso anno ha conseguito presso un istituto comprensivo di Santa Maria a Vico, la licenza media frequentando regolarmente le lezioni di religione, il genitore le vietava di vivere una vita in stile occidentale. Lei, con la voglia di essere cristiana e non islamica, frequentava anche diversi giovani del territorio. La sua non era affatto un'infatuazione per una cultura lontana da quella della sua famiglia d'origine, bensì era una convinzione. Qualche volta, addirittura, è persino uscita nelle ore serali ed è andata anche al mare. Il tutto, ovviamente, con il consenso della madre che in più di un'occasione l'ha difesa e protetta, da un padre forse troppo legato alle sue tradizioni.