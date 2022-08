Il titolo richiama alla mente il dramma di Luigi Pirandello, ma si tratta di un'opera che si rifà al tradizionale racconto, questa volta declamato con impronta contemporanea. Sarà eseguita a Foresta, località del Comune di Tora e Piccilli. In questo borgo sono presenti le Ciampate del Diavolo, impronte umane fossili. Qui, domani, 26 agosto andrà in scena «Sei autori in cerca d’attore», il progetto di drammaturgia site-specific a cura di Antonio Maiorino Marrazzo. «Lo spettacolo – spiega – è stato realizzato individuando sul territorio di Tora e Piccilli appassionati della scrittura e creando, attraverso un processo che da individuale si è trasformato in collettivo, un percorso di vite immaginarie e di storie reali ricostruite con le suggestioni del tradizionale racconto ma con impronta e tensione contemporanea. Gli spettatori sono guidati in un itinerario fisico reale del piccolo borgo di Foresta dove si muovono immaginarie vite, autobiografie, storie di famiglia. Storie minime di uomini e donne che diventano universali, dettagli di esistenze che ci appartengono, che sono parte della nostra storia, personaggi che si rigenerano attraverso la nostalgia attiva e proficua, mai veramente sconfitti perché semi di una inveterata resistenza che si rileva nelle intenzioni degli autori/autrici».

Sei i monologhi che sono stati scritti da Rita Iulianis (La zappa e il rosario), Federico Gazerro (La questione Rosina), Carmine Lautieri (Al di là dell’aldilà), Ludovica Mirabella (L’odore dei gelsomini), Antonio Mormone (Zecca), Cristian Iovino e Antonio Maiorino Marrazzo (Tre volte nella fonte).

Gli interpreti sono: Rosa Fattore, Federico Gazerro, Carmine Lautieri, Noemi De Stavola, Giovanni Mario, Renato De Simone. Sono previste due repliche per un massimo di 45 persone per turno alle ore 21 e ore 22,30. Lo spettacolo è itinerante, si assisterà in piedi e, in caso di pioggia, si terrà in luoghi al coperto.

L’evento fa parte di Forestàte, la rassegna di musica e teatro in programma fino al 2 settembre, dedicata al paesaggio delle differenze.