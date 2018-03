Sabato 31 Marzo 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30 Marzo, 20:56

«Tu sei il diavolo». Avrebbe pronunciato questa frase, Girolamo, («Gerry») De Santo, 45 anni maresciallo dei carabinieri sospeso dal servizio, prima di uccidere il padre, un ex preside di Carinola di 73 anni, con un colpo esploso dalla pistola d’ordinanza. A distanza di due anni dal delitto commesso all’ingresso del casello autostradale di Mercato San Severino, il gup del Tribunale di Nocera Inferiore, a conclusione di un’udienza con rito abbreviato ha prosciolto l’ex carabiniere dall’accusa di omicidio volontario in quanto «al momento del fatto era incapace di intendere e di volere». Un’ assoluzione chiesta sia dall’avvocato Luigi Iannettone, difensore di De Santo, di Carinola ma in servizio fino a due anni fa a Catania, che dal pm sulla base di ben due perizie: una d’ufficio e una di parte. Appena dopo il delitto De Santo fu detenuto in un reparto psichiatrico del carcere di Fuorni e subito dopo collocato in due diverse strutture per controllare il suo stato di saluto mentale. La sentenza del gup Alfonso Scervino assolve l’ex maresciallo ma senza affidarlo ad eventuali strutture che si occupano di soggetti con questa particolare patologia del disturbo della personalità ritenuta bipolare: dovrà seguire in ogni caso la prescrizione di una cura. Il delitto maturò nel corso di una lite avvenuta in auto. Il padre e il figlio maresciallo stavano tornando dalla Sicilia. Il padre era alla guida dell’ auto e procedeva sulla corsia di sorpasso a velocità molto ridotta. Il figlio, nel corso del diverbio, gli esplose un colpo di pistola a bruciapelo, facendo sbandare l’auto contro il guard-rail. Poi lasciò la Lybra e fu rintracciato dai suoi colleghi carabinieri di Salerno alle due di notte in stato confusionale. Nella vettura vennero trovati la fondina della pistola di ordinanza, la tessera personale di riconoscimento, un bossolo calibro 9x19 parabellum, oltre ad effetti personali ed indumenti del militare. Il maresciallo viveva a Catania con la moglie e una figlia adottiva. La vittima era stata per molti anni dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale «Campo Falerno» a Carinola. Il figlio, invece, aveva avuto come sede la Compagnia di Catania dove è già tornato.