Precipita dal balcone mentre fa selfie Fuori pericolo ragazza 16enne di Teano

TEANO - Migliorano le condizioni di M.L. La sedicenne di Teano che ieri è precipitata dal terrazzo di casa, non è in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, era stata portata d'urgenza all'ospedale di Caserta. La ragazza ha riportato la rottura di un femore e delle lesioni al bacino. Fortunatamente però, la caduta non ha causato alcun danno permanente. Nessuna traccia inoltre di traumi cerebrali o di problematiche relative agli organi interni. La giovane sidicina si trova al momento al reparto di ortopedia dell'azienda ospedaliera casertana, sotto le cure del dottor Gaetano Bruno. Ieri, intorno alle ore diciotto, la ragazza si trovava sul balcone di casa, al secondo piano di un condominio in piazza Unità d'Italia. Stava scattando alcune fotografie con il cellulare, e non si era accorta di essersi sporta eccessivamente. Distratta dal telefonino, improvvisamente ha perso l'equilibrio, ed è precipitata giù. Subito dopo, sul posto sono giunti i carabinieri sidicini e l'equipe del 118, che ha trasportato d'urgenza la giovane a Caserta.

