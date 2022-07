Selfie sullo strapiombo nel Casertano, il sindaco: «Chiuderò tutti gli accessi»

È più bello l'autoscatto con la vista panoramica in pieno centro. Il brivido e l'ambientazione insolita sono gli ingredienti per ottenere più like. Più aumenta il tasso di difficoltà del selfie e più cresce il gradimento. Ora, preoccupa il comune la corsa al selfie pericoloso o più sensazionale possibile. Si teme l'effetto emulazione.

Non si sa se sia diventata una moda: ma per innalzare il livello di gradimento, gli autoscatti devono essere fatti sempre più alto. In piedi o seduti sulle mura, anche a quattro metri di altezza, tutto a pochi metri dalla casa comunale di via san Francesco d'Assisi ma a strapiombo sulle aree perimetrali del palazzotto ducale dei Carafa nonché in verticale sull'accesso pedonale sottostante. È quello che accade tutti i pomeriggi.

«Parlo a nome dell'amministrazione comunale, ma anche da genitore dice il sindaco Andrea De Filippo - ma questa abitudine è pericolosissima e bisogna impedire che diventi una prassi. Viste le segnalazioni e le preoccupazioni di passanti e residenti, come è avvenuto contro gli atti vandalici nella attigua villa comunale, metteremo in campo tutti i provvedimenti per ridurre i rischi e prevenire questi fenomeni».

Primo atto: verifica di tutti gli accessi e chiusura di tutti i varchi per accedere nelle zone sospese o a strapiombo del palazzo ducale. Secondo provvedimento: chiuse e interdette tutte le aree della villa comunale di piazza della Pace vandalizzate e di accesso ai punti pericolosi. A tutela del decoro urbano lanciato un invito ai privati di chiudere e mettere in sicurezza i varchi di accesso. «Non facciamo allarmismo conclude De Filippo- ma prevenzione. Naturalmente, chiediamo la collaborazione da parte di tutti, invitando a comportamenti responsabili e all'insegna del buonsenso». La Polizia Municipale vigilerà in maniera molto discreta. Già installati cancelli e dissuasori nei pressi della rampe di accesso alla casa comunale: una misura ritenuta indispensabile a tutela della sicurezza urbana nelle ore notturne e per evitare degrado igienico-sanitario.

C'è polemica per i provvedimenti ritenuti troppo severi per i giovani. «Persiste una tendenza a giustificare tutto polemizza il consigliere Angelo Tenneriello (Maddaloni Positiva)- dimenticando che uno dei problemi irrisolti del nostro centro storico sono le scorribande e le incursioni che squadre di giovani mettono a segno soprattutto dopo il tramonto. Bene i divieti se questi serviranno a restituire la vivibilità perduta del centro urbano. Ma sarà difficile risalire la china». Intanto, si allunga la lista dei divieti contro le passeggiate pericolose e le location per selfie a rischio. Infatti, è stata imposta, con successo, la chiusura degli accessi all'area fortificata del castello e delle torri. Dopo aver vietato la Pasquetta in aree pericolose, sono stati chiusi tutti i sentieri collinari.