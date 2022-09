Blitz dei carabinieri nel Casertano, sequestrate droga e manette

Un arresto per spaccio di droga e una denuncia per possesso di manette appartenenti alle forze dell'ordine: è il bilancio dell'operazione di controllo del territorio svolto dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere e nei comuni limitrofi; vi hanno preso parte i militari della locale Compagnia e il personale del nucleo carabinieri cinofili di Sarno.

In particolare una 32enne di Recale è stata arrestata e posta ai domiciliari perché trovata in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso di oltre dieci grammi e di hashish. Un 25enne è stato invece denunciato perché aveva con sé, oltre che della marijuana per cui è stato segnalato al prefetto, anche una cartuccia inesplosa per pistola ed un paio di manette.

I carabinieri hanno poi trovato e sequestrato in un terreno agricolo di Macerata Campania una pistola revolver marca 380 magnum, con matricola parzialmente abrasa, una pistola revolver marca Olympic 38, alterata e priva di matricola, nonchè 40 cartucce calibro 38 special e tre colpi a salve calibro 38.