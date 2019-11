© RIPRODUZIONE RISERVATA

I baschi verdi della Guardia di Finanza di Aversa hanno sequestrato nell'agro aversano due opifici calzaturieri del valore di 500mila euro, denunciando i relativi responsabili per gestione non autorizzata di rifiuti e, per uno dei due, è scattata anche l'accusa di furto di energia elettrica, in quanto permettevano lo svolgimento dell'attività in totale assenza delle autorizzazioni ambientali e senza alcuna tracciabilità dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla lavorazione. Emissione in atmosfera non autorizzata, infrazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro gli altri reati contestati.Sequestrati anche i rifiuti ammassati nei locali e i macchinari per la lavorazione delle scarpe affidata anche a 11 lavoratori a nero. In entrambi i casi, i militari hanno rinvenuto, ammassati all'interno delle strutture, ingenti quantitativi di rifiuti costituiti anche da materiali contenenti colle e residui di sostanze infiammabili e corrosive, utilizzate per la produzione di scarpe, nonché bustoni in plastica contenenti scarti di pellami, carta e cartone che, senza l'intervento dei militari, sarebbero stati, con ogni probabilità, illecitamente sversati nell'ambiente circostante. Uno dei due imprenditori, grazie ad un magnete applicato al contatore, secondo la Guardia di Finanza, ha frodato all'Enel circa 40 mila euro di energia elettrica in un solo anno.