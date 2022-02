Disponibilità finanziarie suddivise in fondi di investimento, azioni, conti correnti e quote per un valore complessivo secondo quanto stimato dagli inquirenti - di quasi 9 milioni di euro sono stati sequestrati a Sebastiano e Raffaele Capaldo, imprenditori edili di Casapesenna, legati da vincoli di parentela alla famiglia del boss Michele Zagaria e a loro parenti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati