Scopre messaggi affettuosi sul cellulare e sequestra il presunto amante della moglie

S. MARIA A VICO - Lo ha prima fatto salire sulla sua auto, poi ha tentato di aggredirlo ed infine ha abbandonato la vettura in una stradina periferica. Sulla vicenda, dopo aver ritrovato la sua Fiat Panda con diversi graffi e alcune ammaccature, indagano i carabinieri della stazione locale di Santa Maria a Vico, nel Casertano. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo ha sequestrato il presunto amante della moglie dopo aver scoperto alcuni messaggi sul cellulare della donna. Avrebbe persino picchiato il rivale che, ovviamente, ha smentito il tutto. I militari dell'Arma nelle prossime ore provvederanno anche a sequestrare i filmati di alcune telecamere private installate in zona. Essendo una zona periferica e poco abitata non ci sono testimoni. Il proprietario dell'auto sarà ascoltato nelle prossime ore per illustrare la sua versione.

