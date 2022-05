Sequestrato calzaturificio abusivo per gestione illecita di rifiuti

Un calzaturificio artigianale abusivo realizzato al piano terra di un immobile nella zona centrale di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è stato sequestrato dai carabinieri forestali con l'aiuto dei militari dell'esercito Italiano del contingente “Strade sicure” nel corso di controlli ambientali nell'ambito della Terra dei Fuochi. Nell'opificio clandestino si producevano mocassini.

Al momento dell'irruzione, all'interno del calzaturificio era presente il titolare; è stata poi rinvenuta parecchia strumentazione, dagli stiramocassini alle spazzola scarpe, dalle tavole di lavorazione per incollare le scarpe alla timbratrice, dai compressori alle cucitrici. C'erano inoltre 15 imballaggi in plastica di rifiuti pericolosi contenenti vernice per pelle, imballaggi di colle e solventi.

Nei locali c'era poi un forte odore di solventi e di colle che rendevano difficoltosa la respirazione. I carabinieri hanno accertato la totale assenza di estintori o di altre apparecchiature per prevenire il pericolo di incendi. Il titolare è stato denunciato per i reati di gestione illecita di rifiuti e per produzione non autorizzata di emissioni in atmosfera derivanti da un'attività calzaturiera abusiva, ed è stato sanzionato con 4133 euro per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.