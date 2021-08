Opere in cemento armato abusive, scatta il sequestro nell'allevamento di bufale

Blitz in un’azienda bufalina in via Bonifica a Grazzanise. Dove il titolare dell’allevamento stava realizzando abusivamente una parete in cemento armato di forma rettangolare in un'area di circa 260 metri quadrati. Di qui il sequestro probatorio e preventivo dell’intero lagone, e la denuncia. Riscontrata la realizzazione di interventi senza il permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Nell'ambito dell'operazione sono state accertate anche problematiche ambientali in relazione alle gestione dei reflui zootecnici e le acque di dilavamento del piazzale che sono state sottoposte a campionamento. A intervenire i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno con il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e l'Asl, Servizio Veterinario Area “C” di Capua.

APPROFONDIMENTI SICILIA Palermo, donna di 33 anni trovata morta in casa: aveva un filo... LECCE Terrore all'alba a Gallipoli, spara 20 colpi di... IL CASO Due feriti in poche ore soccorsi a Castellammare. «Ci hanno...