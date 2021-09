A Caserta i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale, nel corso di alcuni accertamenti tecnici su aree coinvolte in incendi boschivi, si sono portati sul versante collinare “Colle di Maio - Monte Cerreto”. Percorrendo uno sterrato che si inerpica in una zona impervia e molto scoscesa sono giunti su un fondo agricolo terrazzato adibito ad uliveto. Qui è stata individuata una coltivazione di canapa indiana occultata sotto alcune piante di ulivo e la vegetazione spontanea.

Il terreno agricolo in questione è risultato fresato con un mezzo agricolo, mentre lungo il suo perimetro, sempre sotto l’uliveto, è stata riscontrata la presenza di una fascia vegetazione spontanea che occultava la presenza della piantagione di canapa.

Le piante di canapa erano collocate in modo tale da non essere visibili a occhi indiscreti. Infatti l’area in cui i militari hanno rinvenuto le predette piante di canapa indiana confina a monte con una scarpata alta circa 7 metri. Al di sopra di essa è presente una folta ed impenetrabile boscaglia. Su uno dei restanti lati il terreno risultava poi costeggiato da una barriera naturale: un profondo vallone. Sugli altri due lai vi è la presenza di una folta vegetazione spontanea che rende la radura non visibile a distanza.

La scelta di seminare la piantagione sotto gli ulivi assicurava anche un’ulteriore occultazione anche dall’alto in caso di eventuali mezzi aerei che avessero sorvolato la zona.

Le piante di canapa sono risultate ben curate ed in pieno stato vegetativo con presenza di molteplici infiorescenze pronte per essere raccolte.

Il terreno in questione risultava inumidito, segno tangibile che le piante venivano innaffiate con regolarità.

I militari hanno quindi immediatamente dato corso alle operazioni di estirpazione procedendo al sequestro di 564 piante di canapa indiana aventi una altezza variabile da cm 100 a cm 330. Sequestrata anche una zappa rinvenuta in prossimità delle piante di canapa utilizzata per il governo delle piantine, nonché per la pulizia della vegetazione infestante.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili della coltivazione.