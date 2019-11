LEGGI ANCHE

I militari della Guardia di Finanza di Capua hanno sequestrato una stazione di servizio a Riardo appartenente al cosiddetto circuito delle 'pompe bianche', in quanto sarebbe stato erogato carburante non conforme alla regolamentazione in materia di accise.Nel corso delle analisi è stato accertato che il gasolio è stato miscelato con idrocarburi differenti difforme da quello destinato al rifornimento degli autoveicoli mentre si sta accertando la presenza di sostanze miscelate nel carburante, esenti o soggette a una diversa imposizione fiscale.Il titolare dell'impianto è stato denunciato per sottrazione dell'accisa sugli oli minerali, circostanza che gli consentiva, in concorrenza sleale, di vendere il prodotto a un prezzo inferiore rispetto agli altri distributori. Il provvedimento scaturisce da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che si è vista accogliere dal gip del locale tribunale il provvedimento di sequestro preventivo.