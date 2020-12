Caserta, contro le condotte colabrodo (si perde il 50% dell'acqua) Italgas installa la rete idrica intelligente

CASERTA - Caserta e quattro Comuni di Terra di Lavoro, ossia Casaluce, Galluccio, Roccaromana e Baia e Latina, avranno presto reti idriche digitali.

In particolar modo la città capoluogo ha perdite idriche (per scarsa manutenzione e condizioni pessime delle condotte comunali) che superano il 50%. Il che comporta non solo sperpero di denaro pubblico ma anche gravi rischi perchè l'acqua scavando nel sottosuolo provoca continui cedimenti e voragini, ben visibili quotidianamente lungo le strade di Caserta.

Italgas ha avviato il processo di trasformazione digitale delle reti idriche attualmente in concessione con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio facendo leva sulle eccellenze

sviluppate nella gestione delle reti gas. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Piano Strategico

2020-2026 recentemente approvato dalla Società che ha destinato, fra l'altro, 120 milioni di euro di nuovi investimenti alla crescita del gruppo nel settore idrico e al miglioramento della qualità servizio fornito ai cittadini.

E' prevista l'installazione di contatori intelligenti in sostituzione di tutti i tradizionali misuratori entro il 2021.

Il completamento del programma permetterà di tenere sotto controllo, in ogni momento, tutti i parametri di funzionamento delle infrastrutture, rilevare in tempi brevi e con una precisione sempre più accurata eventuali guasti, intervenire rapidamente in caso perdite.

