Ha suscitato una grande commozione nella comunità aurunca la morte di Rohit Parjapat (nella foto), un immigrato indiano di 22 anni, da anni in Italia e regolarmente residente a Sessa Aurunca. E c'è chi propone una raccolta di fondi per cercare di contribuire al rimpatrio della sua salma in India, una volta espletate le formalità necessarie. Il giovane lavorava in un'azienda agricola bufalina della zona e l'altra sera stava facendo ritorno nella sua abitazione di Carano su una bicicletta elettrica, insieme ad un amico.

All'improvviso, lungo la strada che conduce alla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca, alla periferia tra Cellole e Carano, sono stati travolti ed investiti da un'utilitaria alla guida della quale sembra ci fosse un diciannovenne italiano, residente a Cellole. Sono stati subiti allertati i soccorsi; ai sanitari del 118, una volta giunti sul posto non è rimasto altro da fare che constatare il decesso di Rohit Pariapat. Il feretro è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Caserta a disposizione dell'autorità giudiziaria e dove nei prossimi giorni saranno eseguiti gli accertamenti di rito. Il compagno, anche lui con regolare permesso di soggiorno, se l'è cavata con ferite e contusioni ed è ora ricoverato in ospedale.

La stessa sorte di Rohit Parjapat qualche anno fa era toccata ad un altro immigrato indiano, un quarantenne travolto ed ucciso sulla sua bicicletta da un pirata della strada sulla Domiziana, all'altezza di Baia Felice.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi del caso ed ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e l'uomo alla guida dell'utilitaria rischia un'accusa per omicidio stradale.

Le reazioni

Sulla tragica morte di Rohit è intervenuto il consigliere comunale di Sessa Aurunca Antonio Fusco per richiamare l'attenzione sulle condizioni nelle quali vivono e lavorano molti degli immigrati, anche regolari, residenti lungo il litorale casertano. «Qui in Italia, lontano migliaia di chilometri dalla sua terra e dai suoi cari per pochi euro l'ora. Non possiamo fare altro che chiederti di perdonarci pensando ai tuoi genitori ed eventualmente contribuire al tuo ritorno in patria».

Sono numerosi gli indiani presenti nella zona, dediti principalmente al lavoro negli allevamenti di bufale o di bovini. Nel marzo scorso, tre di loro sono rimasti intossicati ed ustionati in un incendio probabilmente dovuto ad una fuga di gas, avvenuto in un casolare adiacente all'azienda bufalina dove lavoravano, lungo la provinciale che da Cellole porta a Sessa Aurunca.



Sulla strada per la stazione nel dicembre scorso c'è stato un altro grave incidente nel quale sono morti due coniugi ottantenni di Cellole. Erano quasi arrivati a casa quando la Panda su cui viaggiavano si è scontrata con un veicolo commerciale.