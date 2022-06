Sessa Aurunca, anziano cade in un fosso profondo 8 metri

I Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone) sono intervenuti in località Roviano, nel comune di Sessa Aurunca, per soccorrere un uomo di circa 80 anni. L’uomo, residente a Roviano, era accidentalmente caduto in un fosso scavato per ospitare un serbatoio. L'ottantenne, mentre stava camminando in un'area di campagna, non si è accorto di essere finito troppo vicino al fosso. A tradirlo, probabilmente, i contorni irregolari dello scavo. L'anziano ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato sul fondo, finendo nel punto di massima profondità, circa otto metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco. Anche per loro, però, quel punto era difficile da raggiungibile. Per arrivare sul fondo hanno dovuto utilizzare l'attrezzatura speleo alpino fluviale in dotazione e sono riusciti a dare i primi soccorsi all'anziano rimasto ferito nella caduta. A causa delle ferite riportate è stato necessario l’intervento di un elicottero dal Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, che ha dato assistenza alla squadra sul posto per i soccorsi. Una volta immobilizzato, l'anziano uomo è stato recuperato e consegnato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

