Sessa Aurunca, in arrivo un sottopasso per gli studenti

Approvato a Sessa Aurunca il progetto per la realizzazione di un sottopasso pedonale per gli alunni che devono raggiungere scuola. Gli studenti, per raggiungere le scuole, scendono dai mezzi nell'area di Villa Toro che si trova sul lato opposto rispetto agli istituti scolastici. Questo li costringe ad attraversare una strada provinciale.

In quella parte sono stati edificati molteplici edifici scolastici che ospitano scuole dell'infanzia e primaria, e diverse scuole secondarie di vari indirizzi. Le continue lamentele dovute sia alla questione sicurezza che ai tanti rallentamenti che si creano in quella zona soprattutto negli orari di inizio e fine attività didattiche hanno convinto l'amministrazione comunale a trovare una soluzione definitiva.

Nella medesima area infatti sono presenti sedi di uffici che si occupano di servizi pubblici quali l'Agenzia delle Entrate, il Giudice di Pace, la sede INPS, gli uffici comunali nonchè diverse banche, l'ospedale e le case di cura. L'amministrazione comunale ha quindi individuato la soluzione del sottopasso pedonale per salvaguardare l'incolumità degli studenti. Per la realizzazione del sottopasso, il Comune di Sessa Aurunca ha stanziato oltre 320mila euro.