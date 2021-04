Il vescovo di Sessa, Piazza, è positivo "Sono sintomatico, siate tutti prudenti"

SESSA AURUNCA - Il vescovo di Sessa Aurunca, Orazio Francesco Piazza, è risultato positivo al Covid-19. Il monsignore sessantasettenne, ha comunicato la notizia pochi minuti fa. Il vescovo aurunco ha infatti rivelato: «Ho appena appurato la mia condizione di contagio al Covid 19, con caratteri sintomatici. Ero in quarantena già da diversi giorni. Ora sono state avviate le procedure previste dal protocollo ASL e seguirò le indicazioni appropriate. Accanto alla mia preghiera, che non si ferma per tutti voi, chiedo che si aggiunga la vostra per me e per quanti vivono questa delicata esperienza. E' tempo di totale affidamento a Gesù Cristo e di serena fiducia in quanti, nel settore della sanità e nel volontariato, fanno dono quotidiano di sé, per il bene di tutti. Desidero, ancora una volta, sollecitare in tutti voi responsabilità, prudenza e rispetto dei protocolli di sicurezza: non bisogna sentirsi intoccabili. Nella serenità con cui vivo questa vicenda, inattesa e tutta da scoprire, vi nel cuore». Subito dopo l'ufficialità della notizia, i cittadini sessani hanno subito cominciato ad inviare i primi messaggi d'affetto al loro monsignore.

