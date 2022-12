Il titolo del progetto è suggestivo: «Olio Comune». È questo il nome del progetto promosso dal sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio per rilanciare la produzione dell'olio e con essa l'intero comporto agricolo nella zona di Sessa Aurunca. Di Iorio ha scelto un'occasione molto particolare per annunciare la sua iniziativa, il convegno «Il filo verde», una due giorni di dibattiti e confronti sulla tutela e la valorizzazione di un patrimonio storico e culturale rappresentato dalle produzioni olivicole delle terre aurunche, un'eccellenza del territorio alla quale è stato riconosciuto il marchio di «denominazione d'origine protetta».



Il progetto «Olio Comune», come ha spiegato Di Iorio, nasce non soltanto dalla «volontà di valorizzare l'olio come uno dei prodotti d'eccellenza del territorio, ma anche come azione di tutela e promozione degli oliveti, simboli del nostro paesaggio e della nostra cultura». Un investimento sull'ambiente e sulle attività produttive allo stesso tempo, perché proteggere e promuovere gli oliveti è proteggere e difendere la natura e l'identità delle colline aurunche. Il sindaco si è detto pienamente consapevole della situazione di difficoltà in cui versa il comparto agricolo nel suo complesso e quello dell'olivicoltura in particolare. «La criticità - ha spiegato - nasce soprattutto dalla frammentazione, presente sul territorio, di tanti piccoli e meno strutturati produttori di olio che poi sono l'humus più diffuso della nostra produzione». Un vantaggio in termini di qualità del prodotto finito, probabilmente, ma che il mercato non sempre premia. Soprattutto, in termini di marketing e di capacità di raggiungere i consumatori le problematiche sono notevoli. Questo, a lungo termine, comporta il rischio concreto di un abbandono degli oliveti da parte dei proprietari, scoraggiati pure dagli scarsi guadagni, «con gravi ripercussioni e danni incalcolabili anche per l'ambiente e il nostro paesaggio», ha affermato il sindaco.



Il primo cittadino, infine, ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione comunale di adoperarsi per attuare tutte le formule possibili per consentire ai piccoli imprenditori del oleari, provenienti da tutto il territorio, di aggregarsi per dare vita ad azioni sinergiche di business e di promozione e valorizzazione del prodotto. Nel disegno ci son la creazione di cooperative e di consorzio e quella di un apposito brand dell'olio aurunco. «Valuteremo insieme con le associazioni di categoria e con i singolo produttori le forme organizzative migliori, ma la strada è quella perché - ha aggiunto il primo cittadino - la forza di uno moltiplica quella degli altri. Solo insieme infatti, facendo squadra potremo superare gli ostacoli, che oggi ci sembrano una montagna invalicabile, e convertire quello che è un punto debole in un punto di forza». Fondamentale, in questo percorso, sarà anche la collaborazione tra enti locali e il supporto della Regione. Un sostegno confermato dalla presenza alla «due giorni» di confronto e di discussioni sullo stato di salute dell'agricoltura aurunca dell'assessore regionale al ramo, Nicola Caputo, e del presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca. Era presente anche una nutrita rappresentanza dell'istituto agrario «Taddeo da Sessa», a conferma del crescente interesse dei giovani per il mondo dell'agricoltura.



