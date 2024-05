Divisi in gruppi di quindici o venticinque persone a seconda del percorso, attenti e curiosi di conoscere un pezzo della storia industriale del Paese. Centinaia di persone hanno affollato ieri l'ex centrale del nucleare del Garigliano nel primo dei due giorni degli “Open Gate 2024”​. È l'iniziativa con la quale la Sogin, la società di Stato responsabile del decommissioning delle quattro centrali nucleari italiane, ha aperto al pubblico gli impianti.

L'iniziativa ha fatto registrare un boom di adesioni, oltre 5.000; 3.354 i partecipanti ammessi, gli altri sono in lista d'attesa per opportunità analoghe. Nella centrale aurunca tra ieri e oggi conteggiati più di 300 visitatori. Ad accoglierli hanno trovato i dipendenti della centrale che li hanno accompagnati nei due percorsi di visita: zona controllata e area industriale per illustrare il lavoro che svolgono ogni giorno, le procedure e lo stato di avanzamento dello smantellamento, le competenze, le professionalità e le tecnologie impiegate, le procedure di sicurezza. Ma anche per raccontare come avveniva la produzione in passato.

A quanti sono entrati nella “zona controllata”, dove hanno visto la parte esterna della centrale di comando del reattore, è stato consegnato un dosimetro, per misurare il livello di radiazioni nell'ambiente. «Segna zero e lo segnerà anche all'uscita del sito, a conferma della sicurezza delle procedure» hanno spiegato i tecnici.

«È stata una bella esperienza. Abbiamo capito le diversità di tecnologia rispetto agli anni Sessanta ma abbiamo capito che anche allora il tema della sicurezza era molto avvertito», ha affermato un visitatore. Un altro, proveniente da Roma, ha sottolineato: «Abbiamo sfruttato la giornata di sole per una scampagnata particolare e vedere un pezzo di storia industriale ed energetica del Paese».



Il presidente di Sogin Carlo Massagli, presente all'appuntamento aurunco assieme all'amministratore delegato Gianluca Artizzu e al sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio, ha spiegato che «l'Open Gate è stata una proposta dei nostri operatori che abbiamo accolto con piacere. Abbiamo aperto le centrali per farci conoscere dalla popolazione e intensificare la conoscenza del nucleare. Perché più lo si conosce e meno lo si teme. Nel mondo oggi lo si sta riguardando e riconsiderando come una possibile fonte alternativa anche alla luce degli impegni climatici stringenti assunti e degli obiettivi di decarbonizzazione». Può essere un'opportunità anche per l'Italia? «I giovani nati dopo l'evento di Chernobyl - ha continuato - non sono ideologicamente condizionati. Sono incuriositi dal nucleare e affascinati dalla nuova tecnologia che punta a realizzare piccoli reattori modulari prefabbricati. Il nucleare può avere un ruolo per il futuro energetico del Paese. Il ministro Pichetto Fratin sta esplorando le modalità per un eventuale ritorno al nucleare, che ovviamente dovrà essere deciso dal governo e dal parlamento».

L'amministratore delegato Artizzu ha ribadito come si tratti di «un'operazione trasparenza. Il nucleare è, lo dicono i dati statistici, tra le fonti più sicure e anche quello delle scorie è un falso problema se sono seguite le corrette procedure. In Italia abbiamo le normative e le regole di sicurezza più stringenti e precise d'Europa e, assieme al Giappone, del mondo».



Il direttore della centrale Luca Savino ha fatto il punto sul decommissioning in corso. Il programma è arrivato al 67% di avanzamento; per completarlo occorrerà attendere ancora dieci anni.