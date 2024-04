Cinque nuovi vigili urbani assunti a tempo indeterminato andranno ad ampliare l'organico della polizia locale di Sessa Aurunca. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Lorenzo Di Iorio, spiegando che nelle prossime settimane sarà avviata la procedura di selezione mediante mobilità. Contestualmente saranno avviate le procedure per la selezione di dieci stagionali, con contratto a tempo determinato e part-time.

APPROFONDIMENTI Caserta, movida tra degrado e disagi: «Basta annunci, ora fatti» Caserta, sindaci a confronto su impegno, etica e competenza Aversa, da ex Mattatoio a centro sociale per i caregiver, parte la petizione

Lo scopo è rafforzare il numero di operatori in servizio e incrementare il controllo sulle strade urbane e soprattutto nella località turistica di Baia Domizia. Qui, in particolare, l’obiettivo dell’ente locale è garantire una vacanza in serenità e in tranquillità ai tanti ospiti, specialmente nella zona del cosiddetto centro sociale e nelle ore della movida, troppo spesso negli ultimi anni caratterizzata da caos e risse.

Le assunzioni rientrano nel piano di rafforzamento della pomata organica del Comune aurunco. «Dare una risposta concreta all’annosa questione del personale del Comune era una delle priorità dell’amministrazione. Ricordo ancora le stanze e le scrivanie tristemente vuote nei giorni del nostro insediamento. Con un difficile ma importante lavoro abbiamo ricostruito la struttura dell’ente passando in due anni da meno di 50 dipendenti a 70. L’obiettivo è arrivare a 90 entro l’anno», ha aggiunto Di Iorio, che ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato: «Quando un’azienda assume vuol dire che è in salute. Nel caso di un Comune, poi, un’organigramma più adeguato e una più forte struttura organizzativa significano offrire maggiori e più adeguati servizi ai cittadini, più controlli e sicurezza e consente all’ente di affrontare le sfide territoriali in maniera adeguata e programmarne la crescita».