Sessa Aurunca, sequestrato canile abusivo sulla via Appia

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sessa Aurunca, congiuntamente a personale dell’A.S.L. Veterinaria di Caserta, durante un sopralluogo finalizzato al rispetto della normativa ambientale e sanitaria derivante dalla detenzione di animali da compagnia, nelle adiacenze della S.S. 7 del Comune di Sessa Aurunca, si sono portati presso una struttura composta da 5 box, pavimentati con una platea in cemento, recintati da rete metallica e lamiere grecate con tetti in pannelli coibentati. All’interno dei box sono risultati ricoverati 17 cani e 9 cuccioli dell’età di circa un mese, il tutto adibito ad allevamento abusivo di cani di razza Labrador.

Nella struttura è stata accertata la presenza di una tubazione in PVC attraversante tutti e 5 i box deputata a raccogliere e convogliare i reflui prodotti dagli animali direttamente in un fosso ricavato nel terreno. Vista la situazione, al gestore dell’allevamento abusivo sono state contestate le violazioni penalmente rilevanti di smaltimento illecito e/o deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di scarichi di acque reflue non autorizzati.

I militari hanno quindi sottoposto a sequestro preventivo la struttura di ricovero degli animali, avente una superficie complessiva di circa 150 mq, ad esclusione dei cani presenti, concedendo la facoltà esclusiva al custode giudiziario di accedere nell’area al solo fine di garantire la cura degli animali. A seguito del controllo, il personale dell’A.S.L. Veterinaria di Caserta ha disposto l’allontanamento dei cani entro 30 giorni.

Sono stati inoltre elevati verbali amministrativi in materia di mancata iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e di esercizio di allevamento non autorizzato di animali d’affezione, per un importo complessivo di € 2.200.