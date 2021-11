Movida violenta a Sessa Aurunca, il sindaco: «Basta, controlli più serrati»

Il sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio, annuncia la stretta sulla sicurezza pubblica e sui controlli in città dopo le risse e i danneggiamenti verificatisi in centro e l'appello denuncia del vescovo, Oreste Piazza.

«Faccio immediatamente mia la nota del nostro vescovo - dice il sindaco - e rassicuro la cittadinanza che il tema della sicurezza urbana si sta affrontando, già in queste ore, in modo adeguato, con durezza e fermezza quanto accaduto è intollerabile e provo tantissima rabbia; è un problema di cui dobbiamo farci carico e certamente faremo la nostra parte. La Città, e non solo questa, ha il diritto di vivere come comunità civile, nel rispetto delle regole e della convivenza».

Per questo motivo «in accordo con il comandante dei vigili urbani - ha aggiunto - metteremo in campo tutte le nostre risorse a disposizione per monitorare il territorio. Implementeremo il servizio di video sorveglianza, le immagini riprese sono già in visione degli inquirenti, soprattutto nelle zone più a rischio; saranno assicurati presìdi stabili nei punti maggiormente affollati e fatte realmente rispettare le ordinanze sul divieto di consumazione di alcolici nelle aree pubbliche dalle 22 alle 6».