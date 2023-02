Sessa Aurunca, denunciato con fumogeni illegali sotto la felpa

Fuochi d'artificio non autorizzati durante la partita. Un 33enne di Sessa Aurunca con precedenti è stato denunciato per il possesso di 4 fumogeni illegali in occasione del match di calcio Sessana-Cellole.

Durante l'incontro sportivo, i controlli della polizia hanno permesso di identificate il 33enne che, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di nascondere i fumogeni sotto la felpa e nel pantalone prima di entrare allo stadio. I fuochi d'artificio sono stati sequestrati, insieme ad altri 10 fumogeni già rintracciati in alcuni bidoni nascosti sotto la gradinata di cemento che costituisce gli spalti della struttura sportiva.

Per il 33enne è stata chiesta l'adozione del Daspo.