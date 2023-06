Sessantacinque anni di sacerdozio. Il vescovo emerito di Caserta, Raffaele Nogaro, nel giorno dei santi, alfieri della Chiesa, Pietro e Paolo, l'uno con le chiavi e l'altro con la spada, festeggia la sua ordinazione a sacerdote avvenuta il 29 giugno 1958, con la benedizione dell'arcivescovo metropolita di Udine Giuseppe Zaffonato. Le chiavi di Pietro sono state utilizzate da Nogaro per aprire i cuori dei fedeli e la spada per combattere i soprusi nei confronti degli ultimi. Nei suoi primi nove anni di sacerdozio, oltre a celebrare messa, insegnava italiano, greco e latino nel seminario vescovile di Udine. In seguito, per un anno, è stato delegato per l'apostolato dei laici, quindi parroco del duomo di Udine.

APPROFONDIMENTI Maddaloni: muore folgorato nel suo panificio, paese in lutto Castel Volturno, evase da un istituto di pena minorile: preso 22enne La nuova Caserta-Benevento: confronto con Anas su svincoli ed espropri

Ha sempre professato la fede in Cristo riconoscendosi, attraverso il suo sacerdozio, in chi soffre. «L'uomo va amato perché soffre» continua a ripetere. Per "padre" Nogaro tutti sono "santi", lo sono coloro che agiscono e fanno opere buone e tutti coloro che fanno del bene devono essere riconosciuti in Gesù: «L'unica via più importante da percorrere - sostiene - è seguire il Cristo perché nessuno ti ascolta come Gesù». Per Paolo Broccoli, suo caro amico, il "sacerdote" Nogaro «ha rappresentato il Vangelo nelle sue forme più radicali a Caserta e anche a livello nazionale. Sull'esempio di Cristo, nel suo sacerdozio, ha avvolto nel suo abbraccio uomini e donne, per condurli nell'amore di Gesù e ricreare già in terra il paradiso».