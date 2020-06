«Niente più finestrini tappezzati di giornali ed ansie varie per occhi indiscreti o, peggio, malintenzionati. Meglio un amore libero, si, ma al sicuro, dove le coppie possano trascorrere ore serene, lontano dai rischi ed alla portata di tutti». Recita così il volantino del nuovo «Sexy Stop» aperto giovedì a San Marco Evangelista, a pochi passi da Caserta.

Duemilacento metri quadrati di terreno, suddivisi in cinquanta box auto chiusi sui quattro lati, per assicurare un momento di assoluta intimità. E' questa l'idea imprenditoriale di Carmela Caterino D'Urso, giovanissima della provincia di Napoli, che ha deciso di cimentarsi in questo ambizioso quanto bizzarro progetto. «L'idea nasce dall'esigenza di avere un luogo sicuro dove potersi appartare con il proprio partner ha spiegato la titolare dell'attività -. Non deve trattarsi necessariamente di intimità sessuale ma anche solo di intimità. Da questa esigenza ho dato vita al Sexy Stop. Lo spazio è organizzato in box indipendenti e totalmente oscurati da tende e separé verdi. All'interno della struttura ci sono i servizi igienici ed il wifi è completamente gratuito. Con me durante le ore di apertura al pubblico per il momento c'è anche il mio compagno Antonio Ferraiuolo che collabora e mi aiuta con tutto ciò che bisogna fare».

Lo spazio è aperto dalle ore 18 alle 2 tutti i giorni fino ad ottobre. L'orario invernale, invece, sarà dalle 17:30 all'1:30. Il costo per la sosta nei box è di 5 euro, dal lunedì al giovedì senza limiti di tempo, venerdì, sabato e domenica, il costo è di cinque euro all'ora. Per l'apertura della struttura, la titolare Carmela Caterino D'Urso ha chiesto il finanziamento al bando «Resto al Sud» che ha valutato positivamente l'idea imprenditoriale finanziandola e rendendola concretamente realizzabile. Ma se da un lato le parole d'ordine scelte per iniziare quest'avvenuta sono prezzi medici, sicurezza e privacy, dall'altro lato l'apertura di questo tipo di attività comporta una serie di conseguenze e di «discussioni morali». Chi ha voluto avviare l'impresa categoricamente dice di impegnarsi ad evitare che questo possa trasformarsi in un rifugio per chi è alla ricerca di un'avventura sessuale lontano da occhi indiscreti. Ma il «no» alla prostituzione della titolare e categorico ed il suo impegno ha assicurato sarà massimo affinché si eviti tutto questo.

Una situazione non certamente semplice da gestire con un rischio concreto di problemi prettamente legali poiché in passato molte attività del genere in Italia sono state chiuse per motivi legati al favoreggiamento della prostituzione. Ma, polemiche a parte, per ora il parcheggio dell'amore resta una bella idea di una giovane del Sud che ha deciso di fare impresa. Nonostante la mancata inaugurazione a causa del Coronavirus, qualcuno già ha voluto provare la struttura ed ha trascorso qualche ora appartato in quello che ha tutti gli aspetti di diventare il «parco dell'amore» raccontato dal cantante casertano Tony Tammaro nella sua celebre canzone. Il percorso per le auto all'interno è obbligato ed organizzato in modo da consentire liberamente l'entrata e l'uscita dalla struttura. All'uscita un prefabbricato funge da cassa. Per tutti coloro i quali trascorreranno del tempo nel parcheggio Sexy Stop riceveranno, infine, un gadget in omaggio: un porta condom con all'interno un profilattico. L'area è situata in via Vincenzo Monti a San Marco Evangelista ma è facilmente raggiungibile anche dalla città di Caserta e da San Nicola la Strada e, ovviamente, anche dalle frazioni vicine. Non manca, comunque, una fetta di popolazione fortemente contraria alla nascita del parcheggio dell'amore: sono in tanti a chiedersi se questo non agevolerà chi è alla ricerca di un luogo tranquillo e sicuro dove potersi trovare in intimità con persone al di fuori del proprio matrimonio o comunque della propria relazione. Interrogativi a cui solo il tempo potrà trovare risposte affinchè si possa capire se questo tipo di idea può funzionare davvero e se può funzionare davvero a Caserta. Il bando Resta al Sud utilizzato per avviare anche quest'attività, è un finanziamento, di cui una parte a fondo perduto, nato nel 2017 con lo scopo di incentivare i giovani all'avvio di attività imprenditoriali nel Mezzogiorno. Sono tantissime le domande inviate ad Invitalia da aspiranti imprenditori del Sud Italia. Un successo inimmaginabile che ha costretto più volte a rivedere i requisiti per l'ammissione al bando e ad allargarne la platea dei potenziali beneficiari. Grazie a questo bando molti giovani anche casertani hanno aperto la propria attività imprenditoriale.

Il finanziamento è erogato fino ad un massimo di 200mila euro, 50mila euro a socio, ed è al 35% a fondo perduto, mentre il restante 65% è concesso da un istituto di credito a tasso zero, pagabile in otto anni di cui i primi due anni di ammortamento. Grazie alla Legge di Bilancio 2020 possono accedere al bando tutti i giovani residenti in una regione del Sud Italia che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 45 anni. Partecipando al bando Resto al Sud di Invitalia è possibile avviare iniziative imprenditoriali per: produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo.



