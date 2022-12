Era il suo compleanno e voleva festeggiarlo insieme alla sua fidanzata con una notte romantica in hotel, ma finisce arrestato in Questura e processato per direttissima. Ieri, lui e lei, hanno chiesto il patteggiamento e ottenuto l'obbligo di dimora e firma ad Acerra. Lui R.V. 25 anni compiuti venerdì e C.E.L. di 20 anni con al seguito due cani, uno era un rottweiler, avevano solo documenti in formato digitale e l'hotel dove avevano deciso di trascorrere la notte non li ha accettati. Così, hanno ripiegato al bar di fronte e hanno iniziato a festeggiare bevendo birre; hanno poi concluso la serata in manette. Una serata tutt'altro che calma per i due giovani acerrani e per gli uomini del comando di Polizia Municipale di San Nicola la Strada, guidato dal tenente colonnello Alberto Negro.



I fatti iniziano poco prima delle 20 di venerdì sera, dopo il diniego dell'hotel, la coppia va al bar RuNi di via Harris a San Nicola sito di fronte. Qui vengono raggiunti da un amico che brinda con loro e poco dopo li lascia continuare. I due ci danno dentro con l'alcool, il proprietario del bar si rende conto che i due giovani hanno alzato troppo il gomito e li invita a non bere più. Ma dopo varie birre e con tanto alcool mandato giù, lui, R.V. non ne vuole sapere e invita il proprietario del bar a tacere, quando la discussione sta per degenerare, il giovane sprona il cane e allora il titolare del bar, intuendo le intenzioni dell'avventore, torna sui suoi passi, chiude la porta alle sue spalle e lascia fuori i due che si recano al vicino comando dei vigili urbani. Bussano, il militare della polizia locale (pensando di dare soccorso a due ragazzi con cani randagi) apre la porta, ma viene assalito da una serie di parole incomprensibili, nel frattempo sale dal garage un secondo vigile che stava per smontare dal servizio e le parole del giovane in preda all'alcool e forse ad altro, diventano improperi.

I due vigili non reagiscono, chiudono la porta e si girano per entrare negli uffici ma vengono raggiunti dalle schegge della porta a vetri che il ventenne rompe con una testata. Il giovane, nonostante sia ferito con perdita di sangue, apre la porta, entra e cerca di colpire i due agenti ai quali si aggiungono gli altri due colleghi. In quattro non riescono a tenerlo. Il rottweiler al guinzaglio tenuto dalla compagna entra nel locale e azzanna il polpaccio di un vigile. Gli uomini della municipale sannicolese ammanettano l'uomo, chiamano il 118 che arriva dopo mezz'ora e il 113 che giunge con quattro volanti. I due fidanzatini acerrani vengono arrestati e portati in Questura, mentre i cani dati all'Asl e ben tre vigili si recano in ospedale.