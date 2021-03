Hanno agito indisturbati dopo giusto venti giorni dal primo raid. E’ stata sfregiata l'effige di Marco Claudio Marcello nell'omonima piazza di Cancello Scalo a San Felice, nel Casertano. Ad accorgersene sono stati i membri dei comitati civici “Terra Mia” e Pegaso. Una parte della testa è stata imbiancata con spray bianco e la struttura circolare intorno alla struttura è stata divelta. Persino le lettere in latino sono state distrutte. “San Felice a Cancello, ormai, - dicono i rappresentanti dei comitati molto attivi nella popolosa frazione del comune della Valle di Suessola - è terra di vandalismo, di indifferenza, di morte sociale e culturale. Nonostante queste norme restrittive, ciò che avveniva prima, continua regolarmente a realizzarsi anche ora, regalando vergogna su vergogna a tutto il paese, con qualcuno anche fiero e soddisfatto di quello che accade. Si distruggeva e vandalizzava prima, lo si fa ora più di prima. Non sembra possibile ma purtroppo è vero. Ancora una volta, - concludono - come barbari, hanno preso di mira la scultura di Claudio Marcello al centro della piazza che porta il suo nome. Forse l’amministrazione è presa da tutt'altro, quello che accade a voi non tocca proprio”.

