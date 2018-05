CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Maggio 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 10:15

La Procura dei minori apre alla messa alla prova di Rosario, il 17enne che aggredì un'insegnante in classe tagliandole la faccia con un coltello. L'episodio, che si verificò in un'aula dell'istituto per meccanici Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, risale allo scorso mese di febbraio. Il ragazzino fu arrestato per lesioni gravi. Il mese scorso è stato scarcerato e trasferito presso una comunità per minori napoletana. Ed è proprio la struttura, «Il Centro», che dovrà eventualmente decidere a quale percorso di recupero sottoporre il ragazzo qualora la richiesta di messa alla prova dovesse essere accolta dal giudice per le udienze preliminari. Sarà il gup Angela Draetta del tribunale per i minori di Napoli a dover decidere, a ottobre, sulle sorti dello studente. Per ora il processo si «congela».