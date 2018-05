Giovedì 17 Maggio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 12:22

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Marcianise hanno arrestato, in flagranza di reato di furto aggravato, tre donne di Mugnano e Wadha Othman, 20enne napoletana. In manette sono finite due 20enni, Marina Castellano e Liliana Iavarone, la 21enne Rita Rusciano.Le quattro donne si sono rese responsabili del furto di alcuni capi di abbigliamento e oggettistica varia presso il negozio H&M, ubicato all’interno del Centro Commerciale Campania, per un valore complessivo di 180 euro.Dopo aver staccato il sistema antitaccheggio dalla merce asportata, le quattro donne hanno tentato di allontanarsi dal negozio ma i carabinieri sono immediatamente giunti sul posto bloccandole mentre stavano per darsi alla fuga.La merce asportata è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. Le arrestate, verranno giudicate con rito direttissimo.