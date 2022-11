Riapre il Teatro Jovinelli di Caiazzo. Sabato 19 novembre, alle 11.30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2022/2023 presso il Comune di Caiazzo. Il direttore artistico Enzo Varone avrà modo di esporre il cartellone dello spazio inserito nello storico Palazzo Mazziotti. Presenzieranno all'incontro il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto ed il vice, con delega alla Cultura, Ida Sorbo.

Il primo appuntamento dell'annata artistica è previsto per domenica 27 novembre con lo spettacolo «Shit Life» di e con Ciro Ceruti. Il comico napoletano sarà accompagnato in scena da Giovanni Allocca, Paco De Rosa, Simone Ceruti, Serena Caputo e Mariagrazia Vitale.

Si proseguirà con altri sette appuntamenti fino ad aprile. Domenica 11 dicembre, Nunzio Amato e Antonio Juliano proporranno la pièce «Giù la mascherina» per la regia di Nunzio Della Marca. Domenica 15 gennaio 2023 sarà la volta del recital «Lo sconcertato» di Rosario Verde, che sarà affiancato sulle tavole del palcoscenico da Nicola Le Donne ed Antonio Esposito (chitarra). Domenica 5 febbraio Diego Sanchez e Salvatore Gisonna si esibiranno in «Due is meglio che One». Domenica 5 marzo il pubblico caiatino avrà la possibilità di assistere alla commedia in due atti « Ma Veronica chi?», scritta da Benedetta Belgiovine e diretta da Angelo Belgiovine con la partecipazione di Enzo Varone e Margherita Di Sarno. Il testo classico di Luigi Pirandello «Il berretto a sonagli» sarà la proposta di domenica 12 marzo. Domenico Palmiero, Daniela Merenza, Mattia Serino, Nunzia D'Aiello, Salvatore Cembrola, Iris Golino, Nancy Di Maio, Rosaria Salzano porteranno in scena la versione tradotta in napoletano da Eduardo De Filippo. Domenica 2 aprile, Marco Lanzuise sarà protagonista, insieme a Mario Arienzo, Emanuela Giordano e Peppe Miccio, della commedia in due atti «Una notte con Dora».

L'ultima offerta dell'anno artistico, in programma domenica 16 aprile, sarà «Francesca da Rimini» con Ernesto Cunto, Giovanni Allocca, Enzo Varon, Amedeo Mattiello e Tina Gesumaria. Per informazioni si possono contattare i numeri 3391401547 3470961591 3471848472 oppure scrivere a teatrojovinelli@libero.it. «Dopo il lungo periodo di pandemia - dichiara il sindaco Giaquinto - la riapertura del Teatro Jovinelli sarà un momento importante per la vita culturale della città e di tutto il nostro territorio».