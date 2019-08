CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 10:53

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio riequilibrato recependo le prescrizioni del decreto del ministro dell'Interno. Il documento contabile ha ricevuto il via libera della maggioranza con 18 voti, l'unico astenuto è stato Mario Russo di Campania Libera e 5 voti contrari dell'opposizione. La relazione dell'assessore alle Finanze, Federico Pica, è iniziata rimarcando l'importanza del via libera al primo bilancio dopo la dichiarazione di dissesto.«Questa potrebbe essere una data signifiativa - ha rimarcato Pica - perché il Comune recupera l'agibilità finanziaria con una prospettiva di ciò che deve essere fatto. Il bilancio che presentiamo lo abbiamo già approvato ma l'elemento importante è ciò che c'è scritto nel decreto, oltre le prescrizioni che sono stringenti a cui ci dobbiamo attenere. In quel decreto ci viene riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento e alla capacità di questi ultimi di assicurare una stabile gestione finanziaria».