Domenico Piscitelli, 68enne malato di diabete, è stato ritrovato cadavere da alcuni podisti in un appezzamento di terreno in via Rapari a Santa Maria a Vico, nel Casertano, L'uomo si era allontanato di casa, in sella alla sua bicicletta, questa mattina intorno alle 9 e i familiari avevano lanciato l'allarme prima sui social e poi tramite una denuncia ufficiale ai carabinieri della stazione locale. Residente nella popolosa frazione di Rosciano della cittadina della Valle di Suessola, Domenico era molto conosciuto. Anche il sindaco Andrea Pirozzi, nel pomeriggio, insieme ai volontari del Nucleo comunale della Protezione civile si era messo alla ricerca del 68enne. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai sanitari dell'ambulanza del 118, prontamente allertati al ritrovamento del cadavere, l'uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. Ad ora di pranzo avrebbe dovuto fare l'insulina. L'ultima persona a vederlo e a scambiarci qualche chiacchiera è stata una conoscente intorno alle 11 che, nel pomeriggio, ha raccontato tutto ai suoi familiari. Secondo quanto hanno riferito i due figli alle forze dell'ordine, il 68enne si era allontanato per fare una passeggiata in campagna, come faceva solitamente. Il corpo di Domenico è stato sequestrato e trasportato presso il reparto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà effettuato l'esame autoptico. © RIPRODUZIONE RISERVATA