Si arrampica sul muro e cerca di entrare in casa, ma gli operai lo vedono: ladro arrestato

Ha cercato di arrampicarsi sul muro e di entrare in un appartamento alzando una tapparella, ma è stato scoperto da alcuni operai impegnato in un cantiere che hanno subito chiamato la polizia di Caserta. E così, gli agenti hanno arrestato un diciottenne algerino, colto mentre stava per perpetrare un furto in appartamento. Il giovane, dopo essersi arrampicato sul muro di cinta di una casa è stato notato da alcuni operai del palazzo di fronte che hanno lanciato l’allarme ai proprietari, i quali hanno messo in fuga il cittadino algerino.

Successivamente ha provato ad accedere ad un'altra abitazione ma è stato bloccato dai proprietari di quest’ultimo immobile, con i quali ha poi litigato, tanto da far riportare lesioni con prognosi di 20 giorni a uno dei proprietari

Gli agenti della volante del commissariato di Maddaloni sono riusciti a bloccare il ladro.

L'algerino è stato così tratto in arresto per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.